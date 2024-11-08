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У Києві було чути вибухи: Росія атакує столицю ракетами

П'ятниця 08 листопада 2024 05:36
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У Києві було чути вибухи: Росія атакує столицю ракетами Фото: люди в метро під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 8 листопада, у Києві чути звуки вибухів. Росія запустила в напрямку столиці ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram Повітряних сил ЗСУ та власного кореспондента.

"Ракета в напрямку Києва", - йдеться у повідомленні о 05:27.

Приблизно в цей час місцеві канали вже писали про звуки вибухів в столиці. Інформацію підтвердив і наш кореспондент. Також про роботу сил ППО повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

Перед цим, о 05:21, про ракетну небезпеку повідомляли у Київській обласній військовій адміністрації (КОВА). В регіоні працювали сили ППО. Людей закликали бути в укриттях.

Нагадаємо, що в ніч на 8 листопада російські військові здійснили пуск КАБів на Харків. Унаслідок атаки в центрі зафіксовано пошкодження адміністративних будівель і житлових будинків.

Крім того, один із КАБів влучив по 12-ти поверховому будинку на Салтівці. Удар частково зруйнував під'їзд будинку з 1-го по 3-й поверх. Під завалами перебувають люди. Відомо щонайменше про 25 постраждалих.

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