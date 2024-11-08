В Киеве были слышны взрывы: Россия атакует столицу ракетами
Утром, 8 ноября, в Киеве слышны звуки взрывов. Россия запустила в направлении столицы ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и собственного корреспондента.
"Ракета в направлении Киева", - говорится в сообщении в 05.27.
Приблизительно в это время местные каналы уже писали о звуках взрывов в столице. Информацию подтвердил наш корреспондент. Также о работе сил ПВО сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).
Перед этим, в 05:21, о ракетной опасности сообщали в Киевской областной военной администрации (КОВА). В регионе работали силы ПВО. Людей призывали быть в укрытиях.
Напомним, что в ночь на 8 ноября российские военные совершили пуск КАБов на Харьков. В результате атаки в центре зафиксировано повреждение административных зданий и жилых домов.
Кроме того, один из КАБов попал по 12-ти этажному дому на Салтовке. Удар частично разрушил подъезд дома с 1-го по 3-й этаж. Под завалами находятся люди. Известно как минимум о 25 пострадавших.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.