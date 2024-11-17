У Києві було чути вибухи під час ракетної атаки, працює ППО

Вибухи в районі столиці було чути близько під на сьому ранку.

Перед тим фіксувався рух крилатої ракети у напрямку Києва.

Місцевих мешканців закликали негайно прямувати в укриття.

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - йдеться в заяві начальника КМВА Сергія Попка в Telegram.

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