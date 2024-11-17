В Киеве были слышны взрывы во время ракетной атаки, работает ПВО

Взрывы в районе столицы были слышны около семи утра.

Перед этим фиксировалось движение крылатой ракеты в направлении Киева.

Местных жителей призвали немедленно направляться в укрытия.

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", - говорится в заявлении начальника КМВА Сергея Попка в Telegram.

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