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В Киеве были слышны взрывы во время ракетной атаки, работает ПВО

Фото: в Киеве раздались взрывы из-за ракетной атаки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве утром в воскресенье 17 ноября раздались взрывы во время вражеской ракетной атаки. В столице идет работа сил и средств противовоздушной обороны.

Взрывы в районе столицы были слышны около семи утра.

Перед этим фиксировалось движение крылатой ракеты в направлении Киева.

Местных жителей призвали немедленно направляться в укрытия.

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", - говорится в заявлении начальника КМВА Сергея Попка в Telegram.

Новость дополняется.

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КиевПВОВзрывыРакетная атака