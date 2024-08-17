У Києві було чути вибухи через повітряну атаку

У Києві вранці 17 серпня було чути вибухи під час повітряної тривоги. Вона була оголошена через ворожі ударні безпілотники, що фіксувалися в області.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Вибухи в районі столиці було чути близько 07:16. Ймовірно, вони були на околицях чи поза межами міста.
Перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували про фіксацію руху "Шахедів" у бік Броварів.
"БпЛА в Київській області у напрямку Броварів", - йшлося в заяві військових о 07.07.
В мережі висловлюють припущення, що звуки вибухів можуть бути пов'язані з роботою ППО.
Місцева влада наразі нічого не заявляла щодо вибухів.
Раніше повідомлялося, що з вечора п'ятниці та по ранок суботи у небі над Україною фіксувалися російські ударні безпілотники. Вночі у Київській області також тривала робота сил та засобів ППО.
"Шахеди", зокрема, тривалий час фіксувалися у Київській області, як зазначали у Повітряних силах, вони рухалися хаотично.
Крім того, рано-вранці у Києві оголосили повітряну тривогу через рух ворожих "Шахедів" біля столиці.
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