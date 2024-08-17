RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве были слышны взрывы из-за воздушной атаки

Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве утром 17 августа были слышны взрывы во время воздушной тревоги. Она была объявлена из-за вражеских ударных беспилотников, фиксировавшихся в области.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина .

Взрывы в районе столицы были слышны около 07:16.

До этого в командовании Воздушных сил ВСУ информировали о фиксации движения "Шахедов" в сторону Броваров.

В сети высказывают предположение, что звуки взрывов могут быть связаны с работой ПВО.

Местные власти пока ничего не заявляли о взрывах.

Новость дополняется...

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВзрывАтака дронов