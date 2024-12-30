"Не варто дивитися на зменшення кількості": у ЦПД пояснили, чи готується Росія до нових атак

Тимчасове зниження активності ударних дронів типу "Шахед" є результатом вдалих атак ЗСУ. До того ж росіяни накопичують їх для майбутніх атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка в Telegram .

Також він повідомив, що російські окупаційні сили продовжують спроби просування на Покровському напрямку та намагаються закріпитися на островах Херсонщини.

Як пояснив Коваленко, тимчасове зниження активності "Шахедів" є результатом логістичних труднощів у Росії, спричинених вдалими атаками на їхні виробничі й складські об’єкти.

Наразі відомо, що окупанти накопичують значні запаси дронів і ракет для майбутніх ударів. У їхньому арсеналі вже є ракети типу Х-101 та "Калібр", а також балістичні боєприпаси, які можуть бути використані для масованих атак.

Ці дії свідчать про наміри Росії продовжувати війну та уникати будь-яких кроків до її завершення.

"Як і говорив, вважаю, що ворог не хоче завершення війни і робить все, аби вона продовжувалась", - зазначив Коваленко.

Удари РФ по Україні

Росія продовжує завдавати ударів по території України, використовуючи різні типи ракет та безпілотних літальних апаратів. За останній час було зафіксовано кілька масштабних атак, спрямованих переважно на енергетичну інфраструктуру країни.

Наприклад, напередодні Різдва та під час свята російські війська здійснили масований обстріл України, що призвело до значних пошкоджень енергетичних об'єктів та залишило тисячі домогосподарств без електроенергії на Різдво. Зокрема ввечері 24 грудня окупанти вдарили по житловому будинку у Кривому Розі.