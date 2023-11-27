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У Києві бойовика "ДНР" засудили до 15 років в'язниці, він заряджав ворожі танки

Архівне фото: У Києві бойовика "ДНР" засудили до 15 років в'язниці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Бойовик "ДНР" допомагав окупантам заряджати ствольну артилерію і танки. За це його засудили до 15 років в'язниці в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Деталі справи

Обвинувачений у березні 2023 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, добровільно підписав контракт на проходження військової служби в НЗФ так званої "ДНР". 

Його було призначено водієм-механіком "2 мотострілецької роти 2 мотострілецького батальйону 11 окремого мотострілецького полку "Восток", так званої "ДНР", що створена, підпорядкована, керована та фінансована РФ.

Надалі на виконання наказу військового командування Збройних сил РФ, діючи умисно, у складі не передбаченого законом збройного формування, здійснював завантаження боєприпасів до:

  • РСЗВ "Град";
  • Танків Т-64; 
  • Ствольної артилерії калібру 152 мм;
  • Іншої важкої військової техніки, для забезпечення потреб ЗС Росії.

Суд відправив його до в'язниці

Зазначається, що 57-річного уродженця Полтавської області визнано винним у державній зраді та участі в незаконному збройному формуванні так званої "ДНР".

Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокуратура окремо повідомила, що в період липень-жовтень 2023 року було ухвалено вироки щодо 5 бойовиків незаконних збройних формувань РФ. Кожному з них призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вироки для зрадників в Україні

Нещодавно був засуджений мешканець Слов'янська, який коригував російські ракетні удари по місту і здавав позиції ЗСУ.

Іншого зрадника засудили до 13 років за співпрацю з окупаційною "владою". Житель Куп'янська влаштувався до них працювати правоохоронцем.

Також житель Херсонської області під час окупації Росією добровільно погодився на співпрацю з РФ та працював на окупантів. Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років.

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