У Києві бойова частина ракети впала біля багатоповерхівки (фото)

Після нічної атаки Росії 28 червня в Дарницькому районі Києва вибухотехніки вилучили бойову частину ракети, яка впала прямо поблизу житлової багатоповерхівки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Києва.
Повідомлення про виявлення небезпечної знахідки до правоохоронців надійшло від мешканців житлового будинку у Дарницькому районі.
На місце оперативно прибули поліцейські районного управління поліції, які евакуювали мешканців прилеглого будинку, забезпечили охорону місця події та огородили небезпечну територію до прибуття вибухотехніків.
Фахівці вибухотехнічної служби столичного главку поліції спільно з рятувальниками ДСНС провели роботи з вилучення бойової частини ракети.
Небезпечний предмет обережно викопали із землі та транспортували для подальшого знищення в умовах спеціалізованого полігону.
Фото: у Києві бойова частина ракети впала біля багатоповерхівки (t.me/gunpKyiv)
Поліція Києва закликає громадян у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не наближатися до них, не торкатися та негайно повідомляти про знахідку на спецлінію 102 або 101.
Нагадаємо, у ніч на 28 червня російські війська запустили декілька балістичних ракет у напрямку Києва. У столиці лунали вибухи.
Зокрема, у Дарницькому районі Києва за декількома адресами через атаку РФ виникли пожежі. Одна людина постраждала.
Ще одна пожежа виникла біля житлового будинку, а за іншою адресою горіло СТО. Також горіла нежитлова будівля.
Загалом у ніч на 28 червня Росія атакувала Україну протикорабельними та балістичними ракетами, а також 142 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.
Водночас зафіксовано влучання ракети та 14 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.