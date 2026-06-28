В Киеве боевая часть ракеты упала возле многоэтажки (фото)

После ночной атаки России 28 июня в Дарницком районе Киева взрывотехники изъяли упавшую прямо вблизи жилой многоэтажки боевую часть ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Сообщение об обнаружении опасной находки в милицию поступило от жильцов жилого дома в Дарницком районе.
На место оперативно прибыли полицейские районного управления полиции, эвакуировавшие жителей близлежащего дома, обеспечили охрану места происшествия и огородили опасную территорию до прибытия взрывотехников.
Специалисты взрывотехнической службы столичного главка полиции совместно со спасателями ГСЧС провели работы по изъятию боевой части ракеты.
Опасный предмет осторожно вырыли из земли и транспортировали для дальнейшего уничтожения в условиях специализированного полигона.
Фото: в Киеве боевая часть ракеты упала у многоэтажки (t.me/gunpKyiv)
Полиция Киева призывает граждан в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов не приближаться к ним, не затрагивать и немедленно сообщать о находке на спецлинию 102 или 101.
Напомним, в ночь на 28 июня российские войска запустили несколько баллистических ракет в направлении Киева. В столице раздавались взрывы.
В частности, в Дарницком районе Киева по нескольким адресам из-за атаки РФ возникли пожары. Один человек пострадал.
Еще один пожар возник возле жилого дома, а по другому адресу горело СТО. Также горело нежилое здание.
В ночь на 28 июня Россия атаковала Украину противокорабельными и баллистическими ракетами, а также 142 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей.
В то же время, зафиксировано попадание ракеты и 14 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.