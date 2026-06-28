У Києві бойова частина ракети впала біля багатоповерхівки (фото)

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Після нічної атаки Росії 28 червня в Дарницькому районі Києва вибухотехніки вилучили бойову частину ракети, яка впала прямо поблизу житлової багатоповерхівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Повідомлення про виявлення небезпечної знахідки до правоохоронців надійшло від мешканців житлового будинку у Дарницькому районі. На місце оперативно прибули поліцейські районного управління поліції, які евакуювали мешканців прилеглого будинку, забезпечили охорону місця події та огородили небезпечну територію до прибуття вибухотехніків. Фахівці вибухотехнічної служби столичного главку поліції спільно з рятувальниками ДСНС провели роботи з вилучення бойової частини ракети. Небезпечний предмет обережно викопали із землі та транспортували для подальшого знищення в умовах спеціалізованого полігону. Фото: у Києві бойова частина ракети впала біля багатоповерхівки (t.me/gunpKyiv) Поліція Києва закликає громадян у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не наближатися до них, не торкатися та негайно повідомляти про знахідку на спецлінію 102 або 101.