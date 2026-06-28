В Киеве боевая часть ракеты упала возле многоэтажки (фото)

После ночной атаки России 28 июня в Дарницком районе Киева взрывотехники изъяли упавшую прямо вблизи жилой многоэтажки боевую часть ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Полиция Киева призывает граждан в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов не приближаться к ним, не затрагивать и немедленно сообщать о находке на спецлинию 102 или 101.

Фото: в Киеве боевая часть ракеты упала у многоэтажки (t.me/gunpKyiv)

Опасный предмет осторожно вырыли из земли и транспортировали для дальнейшего уничтожения в условиях специализированного полигона.

Специалисты взрывотехнической службы столичного главка полиции совместно со спасателями ГСЧС провели работы по изъятию боевой части ракеты.

На место оперативно прибыли полицейские районного управления полиции, эвакуировавшие жителей близлежащего дома, обеспечили охрану места происшествия и огородили опасную территорию до прибытия взрывотехников.

Сообщение об обнаружении опасной находки в милицию поступило от жильцов жилого дома в Дарницком районе.

Атака на Киев

Напомним, в ночь на 28 июня российские войска запустили несколько баллистических ракет в направлении Киева. В столице раздавались взрывы.

В частности, в Дарницком районе Киева по нескольким адресам из-за атаки РФ возникли пожары. Один человек пострадал.

Еще один пожар возник возле жилого дома, а по другому адресу горело СТО. Также горело нежилое здание.

В ночь на 28 июня Россия атаковала Украину противокорабельными и баллистическими ракетами, а также 142 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей.

В то же время, зафиксировано попадание ракеты и 14 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.