В Киеве на блокпосте произошла стрельба, - источники

В Киеве на блокпосте сегодня утром произошла стрельба. Водитель автомобиля не остановился по требованию военных, из-за чего те открыли огонь в воздух и по машине.

Об этом РБК-Укриїна сообщили источники в правоохранительных органах.

Как рассказали источнику, инцидент произошел на передвигаемом блокпосте в Святошинском районе города. Там военные вместе с полицейскими проводили учения.

Так, около 10 утра водитель буса Peugeot не остановился по требованию военных. Поэтому один из военнослужащих в ответ открыл огонь сначала в воздух, а затем по колесам, таким образом остановив машину.

Источники также сообщили, что водитель от госпитализации отказался.

Другие происшествия со стрельбой в Киеве

Напомним, что сегодня утром в Соломенском районе Киева вооруженный мужчина пытался захватить бизнес-центр. Неизвестный вошел в здание и произвел несколько хаотических выстрелов. После чего его задержали.

Добавим, что 3 октября в Киеве также произошла стрельба. Тогда военный из автомата застрелил двух побратимов. Трагедия произошла на улице Лаврская в Печерском районе столицы. Стрелка задержали и возбудили уголовное дело.

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