У Києві біля Русанівки людина потрапила під потяг: електричка затримується

Що передувало

Нагадаємо, про падіння людини під потяг було відомо і у березні цього року. Про стан постраждалого деталей тоді не було.

Інцидент також спричинив затримку руху міської електрички.

Минулого тижня стало відомо, що на станції метро "Університет" у Києві чоловік потрапив під потяг. Його госпіталізували з травматичною ампутацією правої ноги нижче за коліно.

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