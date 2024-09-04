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В Киеве возле Русановки человек попал под поезд: электричка задерживается

Иллюстративное фото: в Киеве задерживается городская электричка (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Иван Носальский

В Киеве возле станции "Русановка" человек попал под поезд. Из-за этого значительно задерживается движение городской электрички.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyiv City Express в Telegram.

"Возле станции "Русановка" под поезд попал курьер одной из служб доставки, выйдя на путь из-за грузового поезда", - сказано в сообщении. 

Такой инцидент привел к тому, что поезд №7435 (Дарница - Святошино через Почайную) существенно задерживается, поскольку на месте инцидента ожидают "скорую" и полицию. 

В Kyiv City Express напомнили, что необходимо: 

  • никогда не пересекать колеи сразу после проезда поезда;
  • всегда смотреть в обе стороны до начала перехода;
  • ни в коем случае не выезжать на переходы через пути на велосипедах и мопедах.

Что предшествовало

Напомним, о падении человека под поезд было известно и в марте этого года. О состоянии пострадавшего деталей тогда не было.

Инцидент также привел к задержке движения городской электрички.

При этом на прошлой неделе стало известно, что на станции метро "Университет" в Киеве мужчина попал под поезд. Его госпитализировали с травматической ампутацией правой ноги ниже колена.

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КиевПоезд