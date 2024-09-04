В Киеве возле Русановки человек попал под поезд: электричка задерживается

Что предшествовало

Напомним, о падении человека под поезд было известно и в марте этого года. О состоянии пострадавшего деталей тогда не было.

Инцидент также привел к задержке движения городской электрички.

При этом на прошлой неделе стало известно, что на станции метро "Университет" в Киеве мужчина попал под поезд. Его госпитализировали с травматической ампутацией правой ноги ниже колена.

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