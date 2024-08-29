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У Києві обмежували рух потягів "червоною" лінією метро: на колії потрапила людина

Четвер 29 серпня 2024 22:16
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У Києві обмежували рух потягів "червоною" лінією метро: на колії потрапила людина Ілюстративне фото: у Києві людина впала на колії метро (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Києві на станції "Університет", один із пасажирів потрапив під потяг. Дві станції "червоної гілки" наразі зачинені на вхід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Наразі рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється між станціями "Академмістечко" - "Вокзальна", "Хрещатик" - "Лісова".

Станції "Театральна" та "Університет" тимчасово зачинені для входу пасажирів. Також зачинено перехід між станціями "Золоті ворота" та "Театральна".

"На станції "Університет" пасажир потрапив на колії. На місці події працюють відповідні служби", - сказано у повідомленні.

Оновлено о 22:20.

У КМДА уточнили, що рух поїздів "червоною" лінією метро відновлено у звичайному режимі. Пасажир живий. Наразі правоохоронні органи з'ясовують обставини випадку.

Оновлено 22:59

За інформацією ДСНС, на станції метро "Університет" чоловіка 2004 року народження затиснуло під поїздом. Його деблокували рятувальники.

Фото: госпіталізація чоловіка, який впав на колії в метро (dsns_telegram)

"З травматичною ампутацією правої ноги нижче коліна, постраждалий 2004 року народження переданий медикам для подальшої госпіталізації", - уточнили в ДСНС.

Варто зауважити, що це не перший випадок падіння людини на колію за це літо.

У четвер, 27 червня, пасажир потрапив під потяг метро у Києві. Це сталося на "червоній" гілці підземки. А вже 28 червня на станції метро "Золоті ворота" пасажир потрапив під потяг.

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