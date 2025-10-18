У Києві біля "Олімпійської" через пожежу перекрито рух: як курсує громадський транспорт
У центрі Києва перекрито рух на ділянці вул. Саксаганського – вул. Шота Руставелі через масштабну пожежу у багатоповерхівці, громадський транспорт слідує з обмеженнями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.
"У зв’язку з перекриттям руху транспорту на ділянці вул. Саксаганського – вул. Шота Руставелі внесені зміни в роботу громадського транспорту", - зазначили у прес-службі КМДА.
Автобуси, що слідують за маршрутом № 69, у напрямку Палацу спорту рухаються за зміненим маршрутом: вул. Жилянська – вул. Велика Васильківська – пл. Українських Героїв – вул. Рогнідинська, далі – за власним маршрутом.
Тролейбуси курсують за такими маршрутами:
- № 9-К, № 3, № 40 – до вул. Жилянської;
- № 14 – від Ботанічного саду до Палацу спорту.
"Просимо пасажирів врахувати зміни під час планування поїздок", - йдеться у повідомленні КМДА.
Що передувало
Раніше стало відомо, що у центрі Києва, на вулиці Шота Руставелі, з вечора горить багатоповерхівка. Для ліквідації залучили понад 100 рятувальників та 29 одиниць техніка. Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам о 22:03.
Відомо, що сталося загоряння в одній із квартир на 4 поверсі семиповерхівки. Гасіння пожежі ускладнюється через специфіку будівлі, поширення вогню на верхні поверхи по пустотах будинку, дерев'яних перегородках та перекриттях.
Наразі пожежу локалізовано на площі 400 кв. м, ліквідація триває. На місці працює понад 100 рятувальників та 29 одиниць основної та спеціальної рятувальної техніки. На щастя, жертв та постраждалих немає.