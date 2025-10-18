У Києві біля "Олімпійської" через пожежу перекрито рух: як курсує громадський транспорт

Фото: у Києві біля "Олімпійської" через пожежу перекрито рух (facebook.com/kyivpatrol)

У центрі Києва перекрито рух на ділянці вул. Саксаганського – вул. Шота Руставелі через масштабну пожежу у багатоповерхівці, громадський транспорт слідує з обмеженнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

"У зв’язку з перекриттям руху транспорту на ділянці вул. Саксаганського – вул. Шота Руставелі внесені зміни в роботу громадського транспорту", - зазначили у прес-службі КМДА. Автобуси, що слідують за маршрутом № 69, у напрямку Палацу спорту рухаються за зміненим маршрутом: вул. Жилянська – вул. Велика Васильківська – пл. Українських Героїв – вул. Рогнідинська, далі – за власним маршрутом. Тролейбуси курсують за такими маршрутами: № 9-К, № 3, № 40 – до вул. Жилянської;

№ 14 – від Ботанічного саду до Палацу спорту. "Просимо пасажирів врахувати зміни під час планування поїздок", - йдеться у повідомленні КМДА.