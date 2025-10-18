ua en ru
Сб, 18 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Киеве возле "Олимпийской" перекрыто движение: как курсирует общественный транспорт

Суббота 18 октября 2025 10:20
UA EN RU
В Киеве возле "Олимпийской" перекрыто движение: как курсирует общественный транспорт Фото: в Киеве возле "Олимпийской" из-за пожара перекрыто движение (facebook.com/kyivpatrol)
Автор: Константин Широкун

В центре Киева перекрыто движение на участке ул. Саксаганского - ул. Шота Руставели из-за масштабного пожара в многоэтажке, общественный транспорт следует с ограничениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

"В связи с перекрытием движения транспорта на участке ул. Саксаганского - ул. Шота Руставели внесены изменения в работу общественного транспорта", - отметили в пресс-службе КГГА.

Автобусы, следующие по маршруту № 69, в направлении Дворца спорта движутся по измененному маршруту: ул. Жилянская - ул. Большая Васильковская - пл. Украинских Героев - ул. Рогнединская, далее - по собственному маршруту.

Троллейбусы курсируют по следующим маршрутам:

  • № 9-К, № 3, № 40 - до ул. Жилянской;
  • № 14 - от Ботанического сада до Дворца спорта.

"Просим пассажиров учесть изменения при планировании поездок", - говорится в сообщении КГГА.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что в центре Киева, на улице Шота Руставели, с вечера горит многоэтажка. Для ликвидации привлекли более 100 спасателей и 29 единиц техники. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 22:03.

Известно, что произошло возгорание в одной из квартир на 4 этаже семиэтажки. Тушение пожара осложняется из-за специфики здания, распространение огня на верхние этажи по пустотам дома, деревянных перегородках и перекрытиях.

Сейчас пожар локализован на площади 400 кв. м, ликвидация продолжается. На месте работает более 100 спасателей и 29 единиц основной и специальной спасательной техники. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Пожар
Новости
"Томагавки", Путин и путь к миру. О чем говорили Зеленский и Трамп в Белом доме
"Томагавки", Путин и путь к миру. О чем говорили Зеленский и Трамп в Белом доме
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов