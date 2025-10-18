В Киеве возле "Олимпийской" перекрыто движение: как курсирует общественный транспорт
В центре Киева перекрыто движение на участке ул. Саксаганского - ул. Шота Руставели из-за масштабного пожара в многоэтажке, общественный транспорт следует с ограничениями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.
"В связи с перекрытием движения транспорта на участке ул. Саксаганского - ул. Шота Руставели внесены изменения в работу общественного транспорта", - отметили в пресс-службе КГГА.
Автобусы, следующие по маршруту № 69, в направлении Дворца спорта движутся по измененному маршруту: ул. Жилянская - ул. Большая Васильковская - пл. Украинских Героев - ул. Рогнединская, далее - по собственному маршруту.
Троллейбусы курсируют по следующим маршрутам:
- № 9-К, № 3, № 40 - до ул. Жилянской;
- № 14 - от Ботанического сада до Дворца спорта.
"Просим пассажиров учесть изменения при планировании поездок", - говорится в сообщении КГГА.
Что предшествовало
Ранее стало известно, что в центре Киева, на улице Шота Руставели, с вечера горит многоэтажка. Для ликвидации привлекли более 100 спасателей и 29 единиц техники. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 22:03.
Известно, что произошло возгорание в одной из квартир на 4 этаже семиэтажки. Тушение пожара осложняется из-за специфики здания, распространение огня на верхние этажи по пустотам дома, деревянных перегородках и перекрытиях.
Сейчас пожар локализован на площади 400 кв. м, ликвидация продолжается. На месте работает более 100 спасателей и 29 единиц основной и специальной спасательной техники. К счастью, жертв и пострадавших нет.