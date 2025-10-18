В Киеве возле "Олимпийской" перекрыто движение: как курсирует общественный транспорт

В центре Киева перекрыто движение на участке ул. Саксаганского - ул. Шота Руставели из-за масштабного пожара в многоэтажке, общественный транспорт следует с ограничениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

Автобусы, следующие по маршруту № 69, в направлении Дворца спорта движутся по измененному маршруту: ул. Жилянская - ул. Большая Васильковская - пл. Украинских Героев - ул. Рогнединская, далее - по собственному маршруту.

"В связи с перекрытием движения транспорта на участке ул. Саксаганского - ул. Шота Руставели внесены изменения в работу общественного транспорта", - отметили в пресс-службе КГГА.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что в центре Киева, на улице Шота Руставели, с вечера горит многоэтажка. Для ликвидации привлекли более 100 спасателей и 29 единиц техники. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 22:03.

Известно, что произошло возгорание в одной из квартир на 4 этаже семиэтажки. Тушение пожара осложняется из-за специфики здания, распространение огня на верхние этажи по пустотам дома, деревянных перегородках и перекрытиях.

Сейчас пожар локализован на площади 400 кв. м, ликвидация продолжается. На месте работает более 100 спасателей и 29 единиц основной и специальной спасательной техники. К счастью, жертв и пострадавших нет.