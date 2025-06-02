У Києві біля метро "Лісова" майже вщент вигоріла маршрутка: перші фото та деталі
У Києві неподалік станції метро "Лісова" сьогодні вдень загорілось маршрутне таксі.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів речник ДСНС Києва Павло Петров.
За його словами, пожежа сталась на Броварському проспекті неподалік від парку Кіото.
"Пожежу о 10:23 було повністю ліквідовано. На щастя, постраждалих - немає", - розповів Петров.
Водночас місцеві Telegram-канали публікують фото та відео з місця пожежі. На них видно, що маршрутка стоїть обабіч дороги та палає. Вона вигоріла майже вщент.
У ДСНС Києва також опублікували фото з ліквідації пожежі у маршрутному таксі.
Нагадаємо, сьогодні зранку у торгово-розважальному центрі Dream Yellow на Оболоні у Києві сталася пожежа. На території ТРЦ горіли контейнери для сміття.
Як повідомлялось, вранці понеділка, 14 квітня, в Оболонському районі Києва маршрутка потрапила у ДТП з автомобілем Mercedes Benz. Постраждали п'ять людей.
Крім того, під Львовом в аварію потрапив автобус з людьми 10 січня. Семеро людей травмувались.
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