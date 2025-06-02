В Киеве возле метро "Лесная" почти дотла выгорела маршрутка: первые фото и детали

В Киеве недалеко от станции метро "Лесная" сегодня днем загорелось маршрутное такси.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель ГСЧС Киева Павел Петров.

По его словам, пожар произошел на Броварском проспекте неподалеку от парка Киото.

"Пожар в 10:23 был полностью ликвидирован. К счастью, пострадавших - нет", - рассказал Петров.

В то же время местные Telegram-каналы публикуют фото и видео с места пожара. На них видно, что маршрутка стоит вдоль дороги и пылает. Она выгорела почти дотла.

Фото: в Киеве сгорела маршрутка 2 июня

Напомним, сегодня утром в торгово-развлекательном центре Dream Yellow на Оболони в Киеве произошел пожар. На территории ТРЦ горели контейнеры для мусора.