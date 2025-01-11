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Під Львовом зіткнулись авто та автобус: багато постраждалих

Львів, Субота 11 січня 2025 11:28
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Під Львовом зіткнулись авто та автобус: багато постраждалих Фото: під Львовом семеро людей ботримали травми в ДТП за участю автобуса (facebook.com/MVS.LVIV)
Автор: Наталія Гурковська

Під Львовом в аварію потрапив автобус з людьми 10 січня. Семеро травмованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію у Львівській області.

Так, ДТП сталася 10 січня, близько 19.30, на автодорозі "Куровичі-Рогатин" у селі Затемне Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля Peugeot 3008, якою керував 36-річний житель Івано-Франківська, та автобуса Mеrcedes-Benz під керуванням 39-річного мешканця Львівського району.

"Внаслідок ДТП водій легковика та шестеро пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів", - зазначили у поліції.

Серед постраждалих - жительки Львівського району віком 17, 18 і 41 рік, 67-річна львів’янка, 28-річний мешканець Львівського району та 48-річний житель Золочівського району.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Як повідомлялося раніше, на Прикарпатті автомобіль зіткнувся з вантажівкою. Унаслідок ДТП загинули п'ятеро людей.

Крім того, у Вінницькій області зіткнулися Geely і Subaru. Чотири людини загинули, ще двоє постраждали.

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