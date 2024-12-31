У Києві біля метро "Іподром" загорівся тролейбус: деякий транспорт затримується

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як працюватиме метро та наземний транспорт у Києві на Новий рік.

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