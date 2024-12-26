У "Київ Цифровий" запустили таємний святковий сервіс: про що йдеться

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Що відомо про святковий сервіс та як долучитись

Згідно з інформацією команди "Київ Цифровий", цьогоріч додаток запрошує містян створювати святковий настрій за допомогою сервісу "Таємний поштарик".

Йдеться про те, що з 25 грудня до 14 січня користувачі можуть:

створити цифрову поштівку

обрати святковий псевдонім

написати побажання до свят

відправити їх випадковому адресату

У відповідь надійде тепле привітання, яке стане нагадуванням про силу єдності та підтримки.

"Станьте Таємним поштариком і підтримайте привітанням на свята. Діліться добрими словами в оновленій версії застосунку. Ваші слова можуть виявитися для когось поштовхом до змін на краще", - закликали громадян.

Уточнюється, що для того, аби "поширити різдвяний настрій містом", потрібно оновити застосунок "Київ Цифровий" до останньої версії.

"Якщо відправите поштівку, то й собі отримаєте від Таємного поштарика. З особливим побажанням, святковою музикою та малюнками українських ілюстраторів", - пояснили користувачам.

Зазначається, що можна також:

ділитися поштівками у соцмережах

брати участь у розіграші призів

"Коли отримаєте поштівку, натисніть "поділитися" та пошерте ваші побажання в соцмережах. Вкажіть хештег #kyivdigital, аби ми не пропустили ваш допис. Вигравайте теплі аксесуари від крамниці Цифрового", - підсумували у повідомленні.

У "Київ Цифровий" запустили сервіс "Таємний поштарик" (інфографіка: kyivcity.gov.ua)