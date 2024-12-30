Як працюватиме метро та наземний транспорт у Києві на Новий рік: графік

У Києві графік роботи громадського транспорту на Новий рік залишається незмінним, наземний транспорт курсує з урахуванням комендантської години, а підземні станції метро працюють цілодобово як укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

Наземний транспорт

Згідно з інформацією КП "Київпастранс", наземний громадський транспорт курсує з урахуванням комендантської години та згідно з розкладом, який доступний за посиланням.

Київський метрополітен

Режим роботи станцій метрополітену та графік руху поїздів залишаються стабільними:

У години пік : інтервали руху 2:45–3:45 хвилини.

: інтервали руху 2:45–3:45 хвилини. У міжпіковий час : інтервали 5–6:15 хвилини.

: інтервали 5–6:15 хвилини. У вихідні дні: інтервали 6–7 хвилин.

Час відкриття та закриття станцій метро синхронізовано з графіком руху поїздів.

Фото: КП "Київський метрополітен"

Станції як укриття

46 підземних станцій Київського метрополітену цілодобово працюють у режимі укриттів. У цих локаціях забезпечено необхідні умови для комфортного перебування мешканців під час повітряної тривоги.

Міська влада наголошує на важливості дотримання розкладу та безпеки пасажирів.