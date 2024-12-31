В Киеве возле метро "Ипподром" загорелся троллейбус: некоторый транспорт задерживается

В Киеве недалеко от станции метро "Ипподром" сильно задымился один из троллейбусов.
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.
О задымлении и даже пожаре в одном из троллейбусов Киева сообщают местные паблики.
"Сильно дымит троллейбус возле станции метро "Ипподром". Наблюдается сильное задымление. Не исключено, что есть возгорание. О пострадавших нет информации", - рассказали в Telegram-канале "Київпастранс LIVE".
Уточняется, что вероятная причина - "короткое замыкание, вызванное падением контактного провода на крышу троллейбуса в результате обрыва контактной сети".
Пост "Київпастранс LIVE" (скриншот: t.me/kyivpastrans_live)
Несколько позже стало известно о задержке "по техническим причинам" движения по проспекту Глушкова:
Движение некоторых троллейбусов задерживается (скриншот: t.me/kyivpastrans_live)
Кадры с места события публикуют различные местные Telegram-каналы.
Задымление троллейбуса возле ипподрома (скриншот: t.me/kievinfo_kyiv)
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