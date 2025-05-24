UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Києві безперервно працює ППО через масовану атаку, уточнено наслідки

Фото: у Києві розповіли про відбиття масованої повітярної атаки (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Київ перебуває цієї ночі, 24 травня, під масованою ворожою повітряною атакою. Активно ведеться робота ППО, а в столиці фіксують падіння уламків у п'яти районах, також відомо про вісьмох постраждалих.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера столиці Віталія Кличка.

"Нічна атака на Київ: працює ППО, є постраждалі та пошкодження", - розповів міський голова.

Кличко зазначив, що Києв та область перебувають під масованою атакою з боку російських окупантів.

"В Києві та передмісті безперервно працює ППО", - розповів мер.

Що стосується наслідків ворожої комбінованої атаки на столицю, то Кличко окреслив актуальні дані. Станом на зараз відомо про падіння уламків у п'яти районах Києва.

Так, розповів Кличко, через падіння уламків були зафіксовані займання та пошкодження:

  • у Солом’янському районі горіла квартира в житловому будинку,
  • у Святошинському - нежитлове приміщення,
  • уламки також впали в Дніпровському, Оболонському та Шевченківському районах міста.

"Наразі відомо про 8 постраждалих. Двох із них госпіталізували з Дніпровського району. Ще шестеро отримали допомогу медиків на місці - у Святошинському районі столиці", - передав мер.

Також стало відомо, що у Києві уламки впали на торговий центр в Оболонському районі і на житловий будинок на Оболоні.

"Екстрені служби прямують на місця", - повідомив він.

Масований повітряний удар по Києву

Як повідомлялося раніше, напередодні ввечері, 23 травня, в Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу "Шахедів", а згодом вночі 24 травня - і балістики.

Так, під час першої хвилі дроновї атаки (ввечері у п'ятницю) у Голосіївському районі Києва внаслідок падіння уламків були пошкоджені 4 автівки, обійшлося без постраждалих.

А вже вночі ворог спрямував на столицю України десятки "Шахедів", а також завдав ракетних ударів - через комбіновану атаку у Києві знову лунали вибухи і працювала ППО.

Детальніше про наслідки масованої атаки з боку ворога на Київ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївППОПожежаАтака дронівРакетна атака