У Києві безперервно працює ППО через масовану атаку, уточнено наслідки

"Нічна атака на Київ: працює ППО, є постраждалі та пошкодження", - розповів міський голова.

Кличко зазначив, що Києв та область перебувають під масованою атакою з боку російських окупантів.

"В Києві та передмісті безперервно працює ППО", - розповів мер.

Що стосується наслідків ворожої комбінованої атаки на столицю, то Кличко окреслив актуальні дані. Станом на зараз відомо про падіння уламків у п'яти районах Києва.

Так, розповів Кличко, через падіння уламків були зафіксовані займання та пошкодження:

у Солом’янському районі горіла квартира в житловому будинку,

у Святошинському - нежитлове приміщення,

уламки також впали в Дніпровському, Оболонському та Шевченківському районах міста.

"Наразі відомо про 8 постраждалих. Двох із них госпіталізували з Дніпровського району. Ще шестеро отримали допомогу медиків на місці - у Святошинському районі столиці", - передав мер.

Також стало відомо, що у Києві уламки впали на торговий центр в Оболонському районі і на житловий будинок на Оболоні.

"Екстрені служби прямують на місця", - повідомив він.