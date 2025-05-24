В Киеве непрерывно работает ПВО из-за массированной атаки, уточнены последствия

Киев находится этой ночью, 24 мая, под массированной вражеской воздушной атакой. Активно ведется работа ПВО, а в столице фиксируют падение обломков в пяти районах, также известно о восьми пострадавших.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко.
"Ночная атака на Киев: работает ПВО, есть пострадавшие и повреждения", - рассказал городской голова.
Кличко отметил, что Киев и область находятся под массированной атакой со стороны российских оккупантов.
"В Киеве и пригороде непрерывно работает ПВО", - рассказал мэр.
Что касается последствий вражеской комбинированной атаки на столицу, то Кличко очертил актуальные данные. По состоянию на сейчас известно о падении обломков в пяти районах Киева.
Так, рассказал Кличко, из-за падения обломков были зафиксированы возгорания и повреждения:
"Сейчас известно о 8 пострадавших. Двух из них госпитализировали из Днепровского района. Еще шестеро получили помощь медиков на месте - в Святошинском районе столицы", - передал мэр.
Также стало известно, что в Киеве обломки упали на торговый центр в Оболонском районе и на жилой дом на Оболони.
"Экстренные службы направляются на места", - сообщил он.
Как сообщалось ранее, накануне вечером, 23 мая, в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы "Шахедов", а затем ночью 24 мая - и баллистики.
Так, во время первой волны дроновой атаки (вечером в пятницу) в Голосеевском районе Киева в результате падения обломков были повреждены 4 автомобиля, обошлось без пострадавших.
А уже ночью враг направил на столицу Украины десятки "Шахедов", а также нанес ракетные удары - из-за комбинированной атаки в Киеве снова раздавались взрывы и работала ПВО.
Детальнее о последствиях массированной атаки со стороны врага на Киев - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.