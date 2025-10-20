ua en ru
Пн, 20 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У Києві посеред двору вибухнула автівка: що сталося (фото)

Київ, Понеділок 20 жовтня 2025 12:00
UA EN RU
У Києві посеред двору вибухнула автівка: що сталося (фото) Фото: на місці вибуху працюють всі необхідні служби (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Маловічко Юлія

У Києві в дворі багатоповерхового будинку вибухнув автомобіль. Попередньо, під водійське сидіння була закладена вибухівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУ Нацполіції Києва.

"Сьогодні близько 06:00 години у дворі багатоповерхового будинку стався вибух автомобіля BMW X3. Внаслідок події ніхто не постраждав. Всі обставини події зʼясовуються", - повідомили правоохоронці.

Попередньо встановлено, що під водійське сидіння транспортного засобу було закладено вибуховий пристрій. На момент детонації у салоні автомобіля ніхто не перебував.

На місці події працюють слідчо-оперативна група столичного району та главку, вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби.

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, фіксують наслідки вибуху та вилучають речові докази.

Фото: попередньо, вибух стався через закладену під сидіння вибухівку (Нацполіція Києва)

Вибухи авто в Києві та інших містах в Україні

Нагадаємо, в серпні у Подільському районі Києва стався вибух автомобіля, пофарбованого під військовий. НП трапилась на парковці біля житлового будинку.

Ще повідомлялось, що в Києві під авто полковника Головного управління розвідки заклали вибухівку - в результаті загинув чиновник ГУР. Ще дві особи постраждали.

Також РБК-Україна писало, що в Одесі стався вибух автомобіля на вулиці Варненській у Київському районі міста.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Вибух Поліція Києва
Новини
Україна отримуватиме Patriot щороку, готуємо контракт на 25 систем, - Зеленський
Україна отримуватиме Patriot щороку, готуємо контракт на 25 систем, - Зеленський
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів