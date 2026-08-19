ua en ru
Ср, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Киеве автомобиль на скорости влетел в остановку с людьми, есть погибшие и травмированные (фото)

09:29 19.08.2026 Ср
2 мин
Авария произошла утром на одной из улиц Соломенского района
aimg Валерия Абабина
В Киеве автомобиль на скорости влетел в остановку с людьми, есть погибшие и травмированные (фото) Фото: Смертельное ДТП в Киеве (t.me/gunpKyiv)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Киеве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В Соломенском районе автомобиль на скорости столкнулся с маршрутным автобусом, а затем и въехал в остановку с людьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Что известно о ДТП

По предварительной информации, около 8.50 водитель Volkswagen на полной скорости столкнулся с маршрутным автобусом, после чего въехал в остановку с людьми. В результате аварии есть погибшие и травмированные.

В Киеве автомобиль на скорости влетел в остановку с людьми, есть погибшие и травмированные (фото)

Фото: Смертельное ДТП в Киеве (t.me/gunpKyiv)

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП, патрульные полицейские и медики.

Количество потерпевших, обстоятельства и механизм происшествия пока устанавливают.

Обновлено в 10:26 : На Чоколовском бульваре в результате ДТП погибли два человека, еще четверо получили травмы. Полиция задержала водителя и возбудила уголовное производство.

По предварительным данным, 23-летний водитель Volkswagen не справился с управлением и столкнулся с маршрутным автобусом, после чего въехал в остановку общественного транспорта. В результате аварии погибли две женщины. Еще четыре человека с телесными повреждениями разной степени тяжести попали в больницу.

Водителя проверили на прибореr Драгер – он оказался трезвым. Несмотря на это, следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса.

Полиция начала уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса - нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек.

Напомним, 5 июня в районе Караваевых Дач автомобиль на скорости выехал за пределы проезжей части и врезался в подземный переход.

Тогда погибли четыре человека. После той аварии власти начали готовить изменения для водителей, систематически нарушающих правила.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев ДТП
Новости
"Популистская ошибка". Гетманцев предлагает отменить Нацкэшбек
"Популистская ошибка". Гетманцев предлагает отменить Нацкэшбек
Аналитика
"Феномен Терехова": почему мэр Харькова возглавил рейтинги доверия и какое у него политическое будущее
Александр Хищенкоспециально для РБК-Украина "Феномен Терехова": почему мэр Харькова возглавил рейтинги доверия и какое у него политическое будущее