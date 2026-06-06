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У Києві Audi влетіла у вантажівку на зустрічній смузі: поліція розповіла подробиці

23:50 06.06.2026 Сб
2 хв
Водій легковика зіштовхнувся з вантажівкою на зустрічній смузі
aimg Юлія Маловічко
Фото: аварія сталась на проспекті Червоної Калини (Нацполіція України)

У Києва на Троєщині сталась аварія за участі автомобіля Audi та вантажівки. Легковик виїхав на зустрічну смугу, де і сталося зіткнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України в Telegram.

На кадрах від правоохоронців помітно, як пошкодило автівки в результаті ДТП: особливо постраждала біла Audi, однак вантажівка теж зім'ята спереду тягача.

Унаслідок ДТП травми отримав кермувальник легковика, його госпіталізували.

На місці події працюють слідчо-оперативна група з розслідування ДТП главку столичної поліції та патрульні поліцейські.

Фото: аварія сталась на Троєщині у суботу (Нацполіція України)

Нещодавні аварії в столиці

Як ми писали, у Києві сталася смертельна ДТП на Чоколівському бульварі.

Водій Mercedes на великій швидкості не впорався з керуванням, вилетів на тротуар і влетів у підземний перехід. Унаслідок аварії загинули чотири людини, серед них 12-річний хлопчик і двоє поліцейських, ще троє людей отримали тяжкі травми.

За даними слідства, 49-річного водія раніше неодноразово штрафували за перевищення швидкості. Йому вже повідомили про підозру за порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

Ще РБК-Уукраїна повідомляло, як у Києві сталася ДТП у районі Караваєвих Дач. Водій влетів у конструкцію підземного переходу.

Зазначимо, що щороку в столиці стаються тисячі ДТП, значна частина яких пов'язана з перевищенням швидкості, порушенням правил маневрування та неуважністю водіїв. Попри посилення контролю та роботу систем автоматичної фіксації порушень, проблема безпеки дорожнього руху залишається актуальною.

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