Вікна краще закрити: де у Київській області різко погіршилась якість повітря

Докладніше про причини забруднення, ситуацію в інших населених пунктах і поради місцевим мешканцям, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що відомо про забруднення повітря в Броварах

Зранку четверга, 17 вересня, Київська обласна військова (державна) адміністрація повідомила, що якість атмосферного повітря тимчасово погіршилась у місті Бровари.

"Зафіксовано тимчасове погіршення якості атмосферного повітря внаслідок ворожої атаки", - уточнили у прес-службі Київської ОВА у Facebook.

Зазначається, що згідно з результатами середньодобових спостережень моніторинговими постами, основним забруднювачем наразі є дрібнодисперсний пил.

Наслідки атаки РФ у Київській області

Очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко розповів, що ворог атакував область "майже весь вчорашній день, всю ніч та ранок сьогодні".

"Масована атака дронами та балістикою була спрямована на мирні населені пункти та цивільні об'єкти", - наголосив він у своєму Telegram.

Посадовець уточнив, що під ударом були Обухівський, Броварський, Фастівський та Бучанський райони.

"Загалом пошкоджено 33 об'єкти. Найбільше - у Броварському районі - 14, та Фастівському - 10", - повідомив Ткаченко.

Серед пошкодженого, за його словами, "приватні будинки, складські та виробничі приміщення, транспорт".

"На щастя, загиблих і постраждалих немає. Служби продовжують працювати та ліквідовувати наслідки ворожої атаки", - констатував очільник ОВА.

Публікація Ткаченка щодо наслідків ворожої атаки (скриншот: t.me/tkachenkotymur)

Дещо згодом Ткаченко написав, що "під час ранкової атаки ворожих дронів у Броварському районі пошкоджено складське приміщення".

"Виникла пожежа, яку наразі ліквідовують відповідні служби. Загиблих та постраждалих немає. Інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється", - додав посадовець.

Інформація про пожежу в Броварському районі (скриншот: t.me/tkachenkotymur)

Ситуація з якістю повітря в інших населених пунктах

За даними Київської ОВА, в цілому моніторинг атмосферного повітря в регіоні здійснюється на 16 пунктах спостереження:

у містах Бровари, Біла Церква, Бориспіль, Переяслав, Вишгород, Боярка, Обухів, Кагарлик, Богуслав, Узин, Васильків, Ірпінь та Вишневе;

у селищах Іванків та Велика Димерка;

у селі Підгірці Обухівського району.

"В інших населених пунктах Київщини перевищень допустимих показників вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксовано", - констатували спеціалісти.

Уточнюється, що заходи моніторингу стану атмосферного повітря тривають цілодобово - в автоматичному режимі за умови безперебійного електроживлення обладнання.

"Рівень гамма-випромінювання в регіоні стабільно відповідає природному фону", - додали у прес-службі ОВА.

Публікація Київської ОВА (скриншот: facebook.com/koda.gov.ua)

Що радять мешканцям міста Бровари

До покращення ситуації з якістю повітря у Броварах фахівці радять місцевим мешканцям:

тримати вікна зачиненими;

за можливості - обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;

пити достатньо води;

за наявності очищувача повітря - використовувати його на максимальній потужності.

Стежити за якістю повітря в різних локаціях Київської області можна онлайн - за допомогою даних української екологічної системи SaveEcoBot (яка моніторить інформацію про стан повітря у населених пунктах України в режимі реального часу).

Індекс якості атмосферного повітря розрахований за формулою NowCast (US EPA) для головного забрудника - дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона.