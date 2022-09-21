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В Киеве арестовали имущество и активы российского миллиардера на 300 млн гривен

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Киев, Среда 21 сентября 2022 14:33
В Киеве арестовали имущество и активы российского миллиардера на 300 млн гривен Фото: суд арестовал активы российского миллиардера на 300 млн гривен (Виталий Носач, РБК-Украина(
Автор: Наталья Юрченко

В АРМА передали имущество и активы российского миллиардера. Сумма арестованного составляет около 300 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Следователи Подольской окружной прокуратуры обнаружили, что на территории столицы и в других регионах действует фирма, конечным владельцем которой является российский миллиардер. Не исключается, что руководство предприятия действовало во вред государственной безопасности Украины.

Суд наложил арест на корпоративные права компании, а также комплекс помещений общей площадью 5 тысяч квадратных метров и более 1,5 тысячи гектаров земли. Арестованное имущество и активы были переданы в управление АРМА.

Следствие осуществляется по ч. 6 ст. 111-1 УК Украины.

Напомним, недавно в Николаевской области обнаружили белорусские компании. Суд арестовал их активы в размере 50 млн. гривен.

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Арест имущества Российская Федерация Генеральная прокуратура Украины
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