В Киеве аномальный спад температуры и снег по Украине. Синоптик дала прогноз на завтра

Во вторник, 28 марта, в Украине ожидается смена погоды, на более "зимнюю". Причем она будет настолько резкой, что, например, в Киеве еще ночью будет до +12, а уже днем - максимум до +3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Погода в Украине "В Украине переместится активный циклон, который зародился над Средиземноморьем и уже разминается, приседает, вдыхает-выдыхает, тренируется", - рассказала она. Осадки Во вторник в Украине ожидаются осадки. А именно: в западных, северных областях, на значительной части центра возможны сильные осадки; дожди будут переходить в мокрый снег, днем осадки ослабеют;

на востоке дождь более вероятен во второй половине дня и вечером. Ветер По словам синоптика, завтра сильный ветер. "Он с юго-восточного будет постепенно переходить на северо-западный, 5-12 метров в секунду. Порывы могут достигать штормовых значений, до 15-22 метров в секунду", - добавила Диденко. Температура воздуха во многих областях Украины резко похолодает, до +1...+7 градусов;

в восточных областях еще задержится теплая погода, завтра там +10...+16 градусов;

в центральных областях и на юге ожидается +6+12 градусов. Погода в Киеве В столице, как рассказала синоптик, предполагается усложнение погоды. Осадки Дождь с переходом в мокрый снег, возможны сильные осадки. Ветер северо-западный, порывы к штормовым, до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха В столице, как констатировала Диденко, ожидается завтра аномальный ход температуры воздуха. "В ближайшую ночь еще будет тепло, до +12 градусов. А днем температура воздуха начнет снижаться до +5...+3 градусов", - рассказала она, добавив, что в дальнейшем похолодание охватит всю Украину и усилится до небольших морозов.