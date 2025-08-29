В Києві на Алеї почесних поховань встановили другий Меморіальний монумент, - Кличко

В Києві, на Берковецькому кладовищі, для вшанування пам’яті загиблих захисників відкрили другий Меморіальний монумент - Козацький хрест. Він символізує стійкість, вірність принципам та незламність.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал мера Києва Віталія Кличка.

"Сьогодні, в День пам’яті захисників України, відкрили другий Меморіальний монумент на алеї почесних поховань на Берковецькому міському кладовищі. Перший встановили рік тому. Головний елемент Меморіалів - Козацький хрест, що символізує стійкість, вірність принципам та незламність", - написав Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що на Берковецькому кладовищі поховано близько 1000 українських воїнів, монументи встановили на знак пам’яті та вшанування подвигу наших захисників.

"Монументи встановили на знак нашої пам’яті та вшанування подвигу відважних захисників і захисниць. Нашої вдячності воїнам, завдяки яким Україна вистояла і, переконаний, стане успішною і сильною європейською державою. На Алеї почесних поховань Берковецького кладовища поховані близько 1000 наших воїнів, які поклали життя в боях за Україну від початку повномасштабної війни", - зазначив Віталій Кличко.

Він наголосив, що Київ й надалі підтримуватиме Збройні Сили України, родини полеглих захисників та ветеранів війни.

"Столиця і надалі робитиме все, щоб підтримувати і допомагати родинам загиблих захисників і захисниць. А також - допомагати в лікуванні, реабілітації та адаптації ветеранів. І продовжить допомагати тим бійцям, які сьогодні боронять нашу землю на фронті. Вічна пам’ять і шана полеглим Героям! Велика вдячність і підтримка Героям живим! Слава Україні та її Героям!" - написав Віталій Кличко.