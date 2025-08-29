ua en ru
В Киеве на Аллее почетных захоронений установили второй Мемориальный монумент, - Кличко

Киев, Пятница 29 августа 2025 13:47
В Киеве на Аллее почетных захоронений установили второй Мемориальный монумент, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Юлия Бойко

В Киеве, на Берковецком кладбище, для почтения памяти погибших защитников открыли второй Мемориальный монумент - Казацкий крест. Он символизирует стойкость, верность принципам и несокрушимость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

"Сегодня, в День памяти защитников Украины, открыли второй Мемориальный монумент на аллее почетных захоронений на Берковецком городском кладбище. Первый установили год назад. Главный элемент Мемориалов - Казацкий крест, символизирующий стойкость, верность принципам и несокрушимость", - написал Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что на Берковецком кладбище похоронено около 1000 украинских воинов, монументы установили в знак памяти и чествования подвига наших защитников.

"Монументы установили в знак нашей памяти и чествования подвига отважных защитников и защитниц. Нашей благодарности воинам, благодаря которым Украина выстояла и, убежден, станет успешным и сильным европейским государством. На Аллее почетных захоронений Берковецкого кладбища похоронены около 1000 наших воинов, которые положили жизнь в боях за Украину от начала полномасштабной войны", - отметил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что Киев и в дальнейшем будет поддерживать Вооруженные Силы Украины, семьи павших защитников и ветеранов войны.

"Столица и в дальнейшем будет делать все, чтобы поддерживать и помогать семьям погибших защитников и защитниц. А также - помогать в лечении, реабилитации и адаптации ветеранов. И продолжит помогать тем бойцам, которые сегодня защищают нашу землю на фронте. Вечная память и дань уважения павшим Героям! Большая благодарность и поддержка Героям живым! Слава Украине и ее Героям!" - написал Виталий Кличко.

Напомним, 29 августа в Украине - День чествования памяти защитников, отдавших свою жизнь за нашу независимость.

Кроме того, 29 августа объявлен в Киеве Днем траура. В память о жертвах массированной атаки РФ на Киев 28 августа.

