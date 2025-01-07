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У Києві запустили чат-бот для скарг: навіщо це потрібно

Вівторок 07 січня 2025 11:22
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У Києві запустили чат-бот для скарг: навіщо це потрібно Чат-бот Kyiv Shelter Bot - тимчасове рішення київської влади (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко повідомив про запуск чат-бота Kyiv Shelter Bot, який допоможе громадянам комунікувати з владою в рамках пошуку і перевірки найближчих укриттів на час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію очільника КМВА у Facebook.

Що відомо про запуск Kyiv Shelter Bot

Ткаченко наголосив, що укриття - важливі, адже безпека - це право кожного.

"І ми маємо зробити все, щоб кияни не лише скаржилися, а й були почуті", - зауважив він.

Голова КМВА нагадав, що Повітряні Сили повідомляють про велику кількість дронів у нашому небі.

"Тож поки очікую на зміни в "Київ Цифровому", за своїм дорученням - оперативно створили чат-бот Kyiv Shelter Bot, за таким принципом як це було раніше", - повідомив він і додав, що це - тимчасове рішення.

Ткаченко пояснив, що якщо те чи інше укриття зачинене - з громадянами зв'яжуться.

"До роботи бота підключені всі голови РДА, а я особисто відстежую кожен запит. Відповідальність - це не просто слова, а реальні, конкретні дії. На жаль, загроза з боку сусідньої країни залишається, і ми повинні бути готовими до будь-якого сценарію", - розповів він.

За словами посадовця, у таких умовах "люди мають право на оперативний і чіткий зворотний зв'язок, особливо коли йдеться про їхню безпеку".

У Києві запустили чат-бот для скарг: навіщо це потрібно

Допис Ткаченка (скриншот: facebook.com/timurtkachenko)

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