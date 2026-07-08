В Києві або Будапешті: Мадяр із Зеленським домовились про зустріч

За словами угорського прем'єра, 7 липня він мав коротку розмову з президентом України Володимиром Зеленським під час відкриття саміту НАТО в Анкарі.

Політики домовилися про повноцінні переговори - зустріч може відбутися у Києві або Будапешті. Після цього Зеленський і Мадяр планують разом відвідати місто Берегове у Закарпатській області.

Раніше під час саміту Альянсу Мадяр наголосив, що Україна є жертвою у цій війні, а Росію він назвав безумовним агресором та винуватцем.

Водночас прем'єр зазначив, що Угорщина продовжить надавати Україні виключно гуманітарну підтримку. Допомагати зброєю чи направляти свої війська Будапешт і надалі відмовляється.