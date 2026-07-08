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В Києві або Будапешті: Мадяр із Зеленським домовились про зустріч

15:39 08.07.2026 Ср
2 хв
Угорщина й надалі надаватиме виключно гуманітарну допомогу
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Петер Мадяр (Getty Images)

Президент України та прем'єр-міністр Угорщини домовилися провести двосторонню зустріч найближчим часом та здійснити спільну поїздку на Закарпаття.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення у Facebook.

За словами угорського прем'єра, 7 липня він мав коротку розмову з президентом України Володимиром Зеленським під час відкриття саміту НАТО в Анкарі.

Політики домовилися про повноцінні переговори - зустріч може відбутися у Києві або Будапешті. Після цього Зеленський і Мадяр планують разом відвідати місто Берегове у Закарпатській області.

Раніше під час саміту Альянсу Мадяр наголосив, що Україна є жертвою у цій війні, а Росію він назвав безумовним агресором та винуватцем.

Водночас прем'єр зазначив, що Угорщина продовжить надавати Україні виключно гуманітарну підтримку. Допомагати зброєю чи направляти свої війська Будапешт і надалі відмовляється.

Нагадаємо, під час саміту ЄС Угорщина домоглася виключення з підсумкової декларації пункту про прискорений вступ України до Євросоюзу. Вирішальну роль у цьому відіграв прем'єр-міністр країни Петер Мадяр.

Також раніше очільник угорського уряду повідомив, що Київ і Будапешт підписали історичну угоду, яка передбачає гарантії освітніх, культурних, мовних та політичних прав угорської національної меншини на Закарпатті.

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Володимир ЗеленськийУкраїнаУгорщинаПетер Мадяр