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В Киеве или Будапеште: Мадьяр с Зеленским договорились о встрече

15:39 08.07.2026 Ср
2 мин
Венгрия и дальше будет оказывать исключительно гуманитарную помощь
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Петер Мадьяр (Getty Images)

Президент Украины и премьер-министр Венгрии договорились провести двустороннюю встречу в ближайшее время и совершить совместную поездку на Закарпатье.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение в Facebook.

По словам венгерского премьера, 7 июля у него был короткий разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским во время открытия саммита НАТО в Анкаре.

Политики договорились о полноценных переговорах - встреча может состояться в Киеве или Будапеште. После этого Зеленский и Мадьяр планируют вместе посетить город Берегово в Закарпатской области.

Ранее в ходе саммита Альянса Мадьяр подчеркнул, что Украина является жертвой в этой войне, а Россию он назвал безусловным агрессором и виновником.

В то же время, премьер отметил, что Венгрия продолжит оказывать Украине исключительно гуманитарную поддержку. Помогать оружием или направлять свои войска Будапешт и в дальнейшем отказывается.

Напомним, во время саммита ЕС Венгрия добилась исключения из итоговой декларации пункта об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз. Решающую роль в этом сыграл премьер-министр страны Петер Мадьяр.

Также ранее глава венгерского правительства сообщил, что Киев и Будапешт подписали историческое соглашение, предусматривающее гарантии образовательных, культурных, языковых и политических прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

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Владимир ЗеленскийУкраинаВенгрияПетер Мадьяр