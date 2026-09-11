UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Києві в 9-поверхівці пожежа після атаки РФ, є постраждалі

04:36 11.09.2026 Пт
2 хв
Загрозу дронів оголосили близько третьої ночі
aimg Юлія Маловічко
Ілюстративне фото: працівники ДСНС на ліквідації пожежі (facebook.com/DSNSKyiv)

Росіяни в ніч на п'ятницю, 11 вересня, атакували столицю ударними дронами. В результаті виникло загоряння в 9-поверховому житловому будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМВА.

Повітряні Сили о 3:19 сповістили про реактивний дрон повз Українку курсом на Київ, а через декілька хвилин в небі столиці було чути вибухи.

Згодом стало відомо, що в Дніпровському районі спалахнула пожежа в 9-поверховому житловому будинку.

Столичні пабліки опублікували кадри пожежі - на них помітно сильне загоряння, вогонь охопив одразу декілька поверхів, охопивши в тому числі балкони.

Повітряу тривогу відмінили о четвертій ранку, а пізніше в КМВА повідомиои про двох постраждалих в результаті пожежі в Дніпровському районі.

Слід зазначити, напередодні близько опвночі росіяни також атакувати дронами Київську область. Внаслідок обстрілу в регіоні пошкодило будинки та виробничі приміщення, повідомлялось про пожежу на складі після одного з прильотів.

Голова Київської МВА Тимур Ткаченко заявив, що в Бучанському районі пожежа сталась на складі цивільного призначення. Повідомлення пролунало на тлі нещодавніх вибухів на складах військового призначення на Київщині, що призвело до численних жертв, постраждалих та інших втрат.

Як відомо, йдеться про вибухи біля Житомирської траси, що також сталось в Бучанському районі. Повідомлялось про сотні постраждалих та евакуації населення.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Обстріл КиєваВійна в Україні