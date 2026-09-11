У Києві в 9-поверхівці пожежа після атаки РФ, є постраждалі

Слід зазначити, напередодні близько опвночі росіяни також атакувати дронами Київську область. Внаслідок обстрілу в регіоні пошкодило будинки та виробничі приміщення, повідомлялось про пожежу на складі після одного з прильотів.

Голова Київської МВА Тимур Ткаченко заявив, що в Бучанському районі пожежа сталась на складі цивільного призначення. Повідомлення пролунало на тлі нещодавніх вибухів на складах військового призначення на Київщині, що призвело до численних жертв, постраждалих та інших втрат.

Як відомо, йдеться про вибухи біля Житомирської траси, що також сталось в Бучанському районі. Повідомлялось про сотні постраждалих та евакуації населення.