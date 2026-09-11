В Киеве в 9-этажке пожар после атаки РФ, есть пострадавшие

Воздушные Силы в 3:19 известили о реактивном дроне мимо Украинки курсом на Киев, а через несколько минут в небе столицы были слышны взрывы.

Впоследствии стало известно, что в Днепровском районе вспыхнул пожар в 9-этажном жилом доме.

Столичные паблики опубликовали кадры пожара – на них заметно сильное возгорание, огонь охватил сразу несколько этажей, охватив в том числе балконы.

Воздух тревогу отменили в четыре утра, а позже в КМВА сообщилиои о двух пострадавших в результате пожара в Днепровском районе.