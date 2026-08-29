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Вибухи біля Житомирської траси: понад 200 осіб евакуювали, є загиблі

03:38 29.08.2026 Сб
1 хв
Поки кількість загиблих лишається невідомою
aimg Юлія Маловічко
Вибухи біля Житомирської траси: понад 200 осіб евакуювали, є загиблі Фото: працівники ДСНС на ліквідації наслідків (ДСНС України)
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Понад 200 осіб евакуювали на Київщині після атаки росіян на склади поблизу Житомирської траси. Також відомо про жертв, кількість яких поки не називвється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис очільника Київської ОДА Тимура Ткаченко.

"На жаль, внаслідок ворожої атаки є загиблі. Наразі ми не маємо остаточної інформації щодо кількості жертв. Рятувальники та всі відповідні служби продовжують працювати на місцях", - написав чиновник.

Ще відомо, що із місця події вже евакуювали понад 200 людей, серед них є діти.
Пожежу продовжують ліквідовувати.

"Найголовніше зараз - допомогти людям і забезпечити їхню безпеку", - написав Ткаченко і зазначив, що на місці атаки у Бучанському районі розгорнуто оперативний штаб.

Разом із рятувальниками, поліцейськими, медиками та іншими представниками оперативних служб чиновники з ОДА працюють над ліквідацією наслідків.

Вибухи біля Житомирської траси

РФ ввечері 28 серпня завдала ударів по підприємству на Київщині, на якому в результаті окрім пожежі здетонувалим вибухонебезпечні предмети. Повідомлялось про постраждалих, а прокуратура почала розслідування.

На інцидент відреагував прем’єр-міністр Сергій Корецький. Він заявив, що недавня трагедія у Вишневому не стала уроком, натякнувши таким чином, що росіяни могли атакувати військовий склад а Київщині, у селі Міла.

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