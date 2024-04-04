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В Киеве за 80 лет зафиксировали рекорд максимальной скорости ветра

Четверг 04 апреля 2024 12:45
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В Киеве за 80 лет зафиксировали рекорд максимальной скорости ветра Фото: в Киеве за 80 лет зафиксировали рекорд максимальной скорости ветра (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 4 апреля, в Киеве зафиксировали скорость ветра, достигшую рекордных "отметок" 1944 года.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 3 апреля в столице максимальная скорость ветра достигла рекордных для этого дня 18 м/с (65 км/ч), что повторило предыдущее максимальное значение, зарегистрированное в 1944 году", - пишет канал.

Температурные рекорды в Киеве

31 марта в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда. По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует норме конца мая.

Еще три рекорда было зафиксировано 2 апреля:

  • минимальная температура воздуха в столице составила 12,1 градуса тепла. Предыдущее рекордное значение 1951 года было превышено на 2,4 градуса;
  • максимальная температура воздуха достигла 26,9 градуса тепла, что на 3,8 градуса выше рекорда 2017 года;
  • среднесуточная температура воздуха составила 16,4 градуса, что превысило предыдущий рекордный показатель 1990 и 2017 годов на 2,4 градуса.

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