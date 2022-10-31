У Києві 80% городян залишилися без водопостачання: де знайти бювет

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

За даними мерії, фахівці "Київводоканалу" працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити роботу водопровідних станцій. У зв'язку з відсутністю водопостачання киян закликали запастися водою з найближчих бюветів та точок продажу.

Дізнатися, же розташований найближчий до будинку бювет, можна на інтерактивній карті за посиланням. Варто зазначити, що бювети, які тимчасово не працюють через відсутність електропостачання, відмічені червоним.