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У Києві 80% городян залишилися без водопостачання: де знайти бювет

Фото: у Києві 80% городян залишилися без водопостачання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Внаслідок пошкодження енергетичного об'єкта біля Києва 80% споживачів столиці залишаються без водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

За даними мерії, фахівці "Київводоканалу" працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити роботу водопровідних станцій. У зв'язку з відсутністю водопостачання киян закликали запастися водою з найближчих бюветів та точок продажу.

Дізнатися, же розташований найближчий до будинку бювет, можна на інтерактивній карті за посиланням. Варто зазначити, що бювети, які тимчасово не працюють через відсутність електропостачання, відмічені червоним.

Російські війська вранці 31 жовтня завдали чергового масованого удару по об'єктах критичної інфраструктури біля Києва. Внаслідок чого частина міста залишилася без світла та води. Енергетики працюють над тим, щоб відновити електропостачання після пошкодження енергооб'єкта, що живить близько 350 тисяч квартир у Києві.

Всі подробиці ранкового масованого обстрілу з боку Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Вторгнення Росії до УкраїниКиївВодопостачаннябюветы