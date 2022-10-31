В Киеве 80% горожан остались без водоснабжения: где найти бювет

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

По данным мэрии, специалисты "Киевводоканала" работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить работу водопроводных станций. В связи с отсутствием водоснабжения киевлян призвали запастись водой из ближайших бюветов и точек продаж.

Узнать, где расположен ближайший к дому бювет, можно на интерактивной карте по ссылке. Стоит отметить, что бюветы, которые временно не работают из-за отсутствия электроснабжения, отмечены красным.