UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві 70% будинків знаходяться в режимі аварійного відключення світла

Фото: у Києві 70% будинків знаходяться в режимі аварійного відключення світла (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Станом на 17:20 24 листопада 70% житлового фонду Києва знаходяться в режимі аварійного відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та КМДА.

При цьому повідомляється, що ДТЕК частково відновив електропостачання в Києві після вчорашнього масованого обстрілу.

"Водночас за вказівкою системного оператора НЕК "Укренерго", в Києві наразі застосовані екстрені обмеження електропостачання. Тому частина споживачів зараз тимчасово без електропостачання, відповідно до потреб енергосистеми", - сказано у повідомленні КМДА.

Cтаном на ранок, було відновлено подачу електроенергії на об’єкти критичної інфраструктури - перш за все, водопостачання та лікарень. Наразі продовжують працювати над подачею електроенергії на середні об’єкти теплопостачання.

За ніч було відремонтовано дві транзитні лінії, що подають напругу на лівий берег Києва. Станом на другу половину дня продовжується ремонт ліній ДТЕК "Київські електромережі", які були пошкоджені через атаку. Зазначається, що це дозволить відновити подачу електроенергії для частини побутових клієнтів, що лишаються без світла відучора.

При цьому водопостачання в усіх районах столиці відновлено. Подекуди фіксуються проблеми з тиском води в мережі.

Зазначається, що ремонтні та аварійні бригади Києва працюють над відновленням теплопостачання у посиленому режимі.

Нагадаємо, що в знеструмлених районах Києва для сповіщення про повітряну тривогу задіють гучномовці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київвідключеня світлаЕлектроенергія