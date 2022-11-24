У Києві 70% будинків знаходяться в режимі аварійного відключення світла

При цьому повідомляється, що ДТЕК частково відновив електропостачання в Києві після вчорашнього масованого обстрілу.

"Водночас за вказівкою системного оператора НЕК "Укренерго", в Києві наразі застосовані екстрені обмеження електропостачання. Тому частина споживачів зараз тимчасово без електропостачання, відповідно до потреб енергосистеми", - сказано у повідомленні КМДА.

Cтаном на ранок, було відновлено подачу електроенергії на об’єкти критичної інфраструктури - перш за все, водопостачання та лікарень. Наразі продовжують працювати над подачею електроенергії на середні об’єкти теплопостачання.

За ніч було відремонтовано дві транзитні лінії, що подають напругу на лівий берег Києва. Станом на другу половину дня продовжується ремонт ліній ДТЕК "Київські електромережі", які були пошкоджені через атаку. Зазначається, що це дозволить відновити подачу електроенергії для частини побутових клієнтів, що лишаються без світла відучора.

При цьому водопостачання в усіх районах столиці відновлено. Подекуди фіксуються проблеми з тиском води в мережі.

Зазначається, що ремонтні та аварійні бригади Києва працюють над відновленням теплопостачання у посиленому режимі.

Нагадаємо, що в знеструмлених районах Києва для сповіщення про повітряну тривогу задіють гучномовці.

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