В Киеве 70% домов находятся в режиме аварийного отключения света

При этом сообщается, что ДТЭК частично возобновил электроснабжение в Киеве после вчерашнего массированного обстрела.

"В то же время, по указанию системного оператора НЭК "Укрэнерго", в Киеве сейчас применены экстренные ограничения электроснабжения. Поэтому часть потребителей сейчас временно без электроснабжения, в соответствии с потребностями энергосистемы", - говорится в сообщении КГГА.

По состоянию на утро была возобновлена ​​подача электроэнергии на объекты критической инфраструктуры - прежде всего, водоснабжения и больниц. На данный момент продолжают работать над подачей электроэнергии на средние объекты теплоснабжения.

За ночь были отремонтированы две транзитные линии, подающие напряжение на левый берег Киева. По состоянию на вторую половину дня продолжается ремонт линий ДТЭК "Киевские электросети", которые были повреждены из-за атаки. Это позволит восстановить подачу электроэнергии для части бытовых клиентов, которые остаются без света со вчерашнего дня.

При этом водоснабжение во всех районах столицы возобновлено. Кое-где фиксируются проблемы с давлением воды в сети.

Ремонтные и аварийные бригады Киева работают над восстановлением теплоснабжения в усиленном режиме.

Напомним, что в обесточенных районах Киева для уведомления о воздушной тревоге задействуют громкоговорители.

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