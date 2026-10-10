У Києві 6 людей постраждали внаслідок удару РФ по ресторану

10 жовтня в Оболонському районі Києва російські загарбники вдарили по будівлі ресторану. Згідно з останніми даними, постраждали 6 цивільних.
Про це заявив міський голова столиці Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
Близько 14:00 у Києві прогриміли гучні вибухи на тлі нової ворожої атаки.
Через 20 хвилин мер повідомив, що на Оболоні сталося влучання в будівлю ресторану.
Окрім того, за іншою адресою у цьому ж районі уламки ракети впали в дворі житлового будинку.
"В будівлі ресторану на Оболоні, де сталося влучання, гасять пожежу. Рятувальники виявили 4 постраждалих. Один із них - у тяжкому стані. Медики надають допомогу", - заявив Кличко о 14:47.
Однак згодом він уточнив, що кількість потерпілих у цьому районі зросла до 6 осіб.
За словами міського голови, 5 поранених медики госпіталізували.
"Одному надали допомогу на місці", - написав Кличко.
Оновлено о 16:36
До 7 осіб зросла кількість потерпілих у Києві.
Кличко також додав, що наразі уже 5 поранених перебувають в стаціонарах міських лікарень.
"Троє з них - у тяжкому стані", - повідомив мер.
Близько 12:50 Соломʼянському районі сталося падіння уламків російського дрона на 25-поверховий житловий будинок.
Згодом стало відомо, що у цьому ж районі уламки влучили в 8-поверхову офісну будівлю.
Кличко повідомив, що внаслідок пошкодження енергообʼєкту в Київській області погіршилася ситуація з енергозабезпеченням столиці.
"У місті також перебої з водопостачанням. Фахівці працюють над відновленням подачі води", - повідомив мер.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Кличко виступив з офіційною заявою щодо можливості евакуації з Києва.
А президент країни Володимир Зеленський на тлі останніх подій попередив про нові плани РФ.