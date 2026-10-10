В Киеве 6 человек пострадали в результате удара РФ по ресторану

10 октября в Оболонском районе Киева российские захватчики ударили по зданию ресторана. Согласно последним данным, пострадали 6 гражданских.
Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
Около 14:00 в Киеве прогремели громкие взрывы на фоне новой атаки противника.
Через 20 минут мэр сообщил о попадании в здание ресторана на Оболони.
Кроме того, по другому адресу в этом же районе обломки ракеты упали во дворе жилого дома.
"В здании ресторана на Оболони, куда произошло попадание, тушат пожар. Спасатели обнаружили четырех пострадавших. Один из них - в тяжелом состоянии. Медики оказывают помощь", - заявил Кличко в 14:47.
Позже он уточнил, что количество пострадавших в этом районе выросло до шести человек.
По словам городского головы, пятерых раненых медики госпитализировали.
"Одному оказали помощь на месте", - написал Кличко.
Обновлено в 16:36
Количество пострадавших в Киеве возросло до 7 человек.
Кличко также добавил, что в настоящее время 5 раненых находятся в стационарах городских больниц.
"Трое из них - в тяжелом состоянии", - сообщил мэр.
Около 12:50 в Соломенском районе обломки российского дрона упали на 25-этажный жилой дом.
Впоследствии стало известно, что в этом же районе обломки попали в восьмиэтажное офисное здание.
Кличко сообщил, что из-за повреждения энергообъекта в Киевской области ухудшилась ситуация с энергоснабжением столицы.
"В городе также наблюдаются перебои с водоснабжением. Специалисты работают над возобновлением подачи воды", - сообщил мэр.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Кличко выступил с официальным заявлением о возможности эвакуации из Киева.
А президент страны Владимир Зеленский на фоне последних событий предупредил о новых планах РФ.