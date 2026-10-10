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Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве 6 человек пострадали в результате удара РФ по ресторану

16:29 10.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
В Киеве 6 человек пострадали в результате удара РФ по ресторану Фото: РФ снова атаковала Оболонь (DSNSKyiv)
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10 октября в Оболонском районе Киева российские захватчики ударили по зданию ресторана. Согласно последним данным, пострадали 6 гражданских.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

Около 14:00 в Киеве прогремели громкие взрывы на фоне новой атаки противника.

Через 20 минут мэр сообщил о попадании в здание ресторана на Оболони.

Кроме того, по другому адресу в этом же районе обломки ракеты упали во дворе жилого дома.

"В здании ресторана на Оболони, куда произошло попадание, тушат пожар. Спасатели обнаружили четырех пострадавших. Один из них - в тяжелом состоянии. Медики оказывают помощь", - заявил Кличко в 14:47.

Позже он уточнил, что количество пострадавших в этом районе выросло до шести человек.

По словам городского головы, пятерых раненых медики госпитализировали.

"Одному оказали помощь на месте", - написал Кличко.

Обновлено в 16:36

Количество пострадавших в Киеве возросло до 7 человек.

Кличко также добавил, что в настоящее время 5 раненых находятся в стационарах городских больниц.

"Трое из них - в тяжелом состоянии", - сообщил мэр.

Атаки РФ на Киев 10 октября

Около 12:50 в Соломенском районе обломки российского дрона упали на 25-этажный жилой дом.

Впоследствии стало известно, что в этом же районе обломки попали в восьмиэтажное офисное здание.

Кличко сообщил, что из-за повреждения энергообъекта в Киевской области ухудшилась ситуация с энергоснабжением столицы.

"В городе также наблюдаются перебои с водоснабжением. Специалисты работают над возобновлением подачи воды", - сообщил мэр.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Кличко выступил с официальным заявлением о возможности эвакуации из Киева.

А президент страны Владимир Зеленский на фоне последних событий предупредил о новых планах РФ.

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