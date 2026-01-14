Чому в мороз зливають воду з батарей і як це рятує Київ: пояснення експерта

Чому злив води в Києві - це не аварія, а порятунок системи, та як "льодові пробки" можуть блокувати тепло навіть після ввімкнення світла.

У коментарі РБК-Україна виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк розповів, як працює система та чи покращиться ситуація у Києві після потепління.

Головне про опалення:

якщо є загроза замерзання води в трубах, її треба зливати ,

, якщо заповнювати систему водою швидко - може бути гідроудар ,

, в низьких будинках тепло може бути без світла ,

, на правому березі Києва більше малих котелен, лівий живиться від великих об'єктів.

Фото: навіщо зливають воду з батарей і як це рятує систему (інфографіка РБК-Україна)

- Злив води з опалювальної системи викликав серйозне занепокоєння у людей. Чому і наскільки це потрібно було робити?

- При замерзанні вода збільшує об’єм десь приблизно на 9%. Якщо ви пригадуєте, то декілька років тому на мосту на Шулявці позривало опори та порозносило тільки через те, що була вода в опорах. Простіше кажучи, інженери не зробили дірку, щоб вона стекла.

Те ж саме відбувається з батареями та трубами. Тому, якщо є загроза, що вода замерзне, її треба зливати. В принципі, це не складна процедура, яку часто роблять влітку, коли ремонтують батареї.

- Чому після відновлення опалення іноді з'являються в системі пробки, протікання та аварії?

- Повітряні пробки виникають, коли повітря випливати на воді. І якщо нагорі системи є такі пробки, то вода туди не доходить. Набагато гірше, якщо у вас десь в трубах залишилась вода і вона замерзла. Льодова пробка набагато гірша, ніж повітряна, бо треба знайти точку, де вона замерзла і якось розігріти.

Протікання може з’являтися, якщо є аварія чи гідроудар. Якщо заповнення системи відбувається занадто швидко, то ми можемо отримати гідроудар. Тому процес заповнення водою внутрішньої системи має відбуватися повільно, щоб не відбулося проривів.

- Чому удари по електромережах призводять до відсутності опалення, навіть якщо котельні формально цілі?

- Щоб котельня могла роздати тепло мають працювати циркуляційні насоси. Вони є на котельнях, на централізованих центропунктах і можуть бути на будинках, особливо якщо будинки високі. В будинках для внутрішньої циркуляції працюють насоси. Тому коли немає електропостачання то:

не можуть працювати котельні,

будинки, які матимуть тепло на вході в будинок не зможуть його роздати.

Тому, якщо є насоси роздачі тепла в будинку - треба подбати про генератори чи батарейні блоки, щоб їх заживити і потім роздати тепло, яке заходить в будинок, на верхні поверхи.

- Чи можна подати тепло без електрики, хоча б частково?

- Частково можна в низьких будинках. Потужностей насосів, які є на котельних, має вистачати для прокачки теплоносія повністю по контуру мікрорайону. Але в висотних будинках це неможливо зробити.

- У яких районах Києва електромережі найбільш уразливі та чому?

- Від району це не залежить. У всіх районах - куди прилетіло там і проблемі. Мережі були всі в нормальному стані і нормально обслужені.

- Чому проблеми зі світлом та опаленням частіше виникають на лівому березі Києва? Чи це пов'язано з особливостями мереж, або розташуванням енергооб'єктів?

- Туди просто частіше прилітає. Там декілька ТЕЦ, які саме і обслуговують лівий берег.

- Чи є відмінності у резервних потужностях між лівим та правим берегом?

- Мені здається, що на правому березі додаткових потужностей у вигляді малих котелен трохи більше. Тобто, якщо лівий берег живиться від великих об’єктів, то на правому трошки більше малих котелен районного характеру і вони можуть генерувати тепло замість ТЕЦ.

- Чи стане ситуація з енерго- та теплопостачанням помітно кращою, коли морози спадуть?

- Теоретично стане. І якщо у нас припиняться від’ємні температури такі як є, то зникне загроза розмерзання системи - це дуже важливо. Бо у нас є загроза замерзання води в трубах і “рознесення” труб через це. Тобто зникне загроза руйнування системи.

Разом з цим споживання тепла, електроенергії буде менше. Навіть при наявності тої самої потужності можна буде заживити більше будинків.

- Скільки знадобиться часу, щоб стабілізувати систему після сильних холодів?

- Щоб відповісти на це питання - треба знати більш детально, що саме і як пошкоджено. Ця інформація закрита.

- Які дії мешканців можуть зашкодити системі опалення (самовільне зливання води, обігрівачі тощо)?

- Зашкодити системі опалення не можна, якщо туди не лазити. Зараз більша загроза не з боку мешканців, а з боку керуючих компаній, які обслуговують будинки. Вони просто неспроможні в такий короткий період обслужити так багато будинків, де виникають проблеми. У них інженерів робітників не так багато. Вони просто не встигають, скажімо так, добігти до всіх злити воду, продути систему.

- За якими ознаками мешканцям варто терміново звертатися до аварійних служб?

- Я би сказав, що сигналізувати треба, якщо температура на вводі води в будинок близько нуля. Це єдине, на що я б зараз звернув увагу. Все решта - за цим слідкують і все знають відповідні служби. Але ж температуру труби треба мати чим виміряти у людей таких приборів нема.

Теоретично на вході води в будинок може бути градусник, але я не впевнений, що він працює так, як треба.