ua en ru
Ср, 14 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Чому в мороз зливають воду з батарей і як це рятує Київ: пояснення експерта

Київ, Середа 14 січня 2026 15:16
UA EN RU
Чому в мороз зливають воду з батарей і як це рятує Київ: пояснення експерта Фото: чому в мороз зливають воду з батарей (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов

Чому злив води в Києві - це не аварія, а порятунок системи, та як "льодові пробки" можуть блокувати тепло навіть після ввімкнення світла.

У коментарі РБК-Україна виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк розповів, як працює система та чи покращиться ситуація у Києві після потепління.

Головне про опалення:

  • якщо є загроза замерзання води в трубах, її треба зливати,
  • якщо заповнювати систему водою швидко - може бути гідроудар,
  • в низьких будинках тепло може бути без світла,
  • на правому березі Києва більше малих котелен, лівий живиться від великих об'єктів.

Чому в мороз зливають воду з батарей і як це рятує Київ: пояснення експерта

Фото: навіщо зливають воду з батарей і як це рятує систему (інфографіка РБК-Україна)

- Злив води з опалювальної системи викликав серйозне занепокоєння у людей. Чому і наскільки це потрібно було робити?

- При замерзанні вода збільшує об’єм десь приблизно на 9%. Якщо ви пригадуєте, то декілька років тому на мосту на Шулявці позривало опори та порозносило тільки через те, що була вода в опорах. Простіше кажучи, інженери не зробили дірку, щоб вона стекла.

Те ж саме відбувається з батареями та трубами. Тому, якщо є загроза, що вода замерзне, її треба зливати. В принципі, це не складна процедура, яку часто роблять влітку, коли ремонтують батареї.

- Чому після відновлення опалення іноді з'являються в системі пробки, протікання та аварії?

- Повітряні пробки виникають, коли повітря випливати на воді. І якщо нагорі системи є такі пробки, то вода туди не доходить. Набагато гірше, якщо у вас десь в трубах залишилась вода і вона замерзла. Льодова пробка набагато гірша, ніж повітряна, бо треба знайти точку, де вона замерзла і якось розігріти.

Протікання може з’являтися, якщо є аварія чи гідроудар. Якщо заповнення системи відбувається занадто швидко, то ми можемо отримати гідроудар. Тому процес заповнення водою внутрішньої системи має відбуватися повільно, щоб не відбулося проривів.

- Чому удари по електромережах призводять до відсутності опалення, навіть якщо котельні формально цілі?

- Щоб котельня могла роздати тепло мають працювати циркуляційні насоси. Вони є на котельнях, на централізованих центропунктах і можуть бути на будинках, особливо якщо будинки високі. В будинках для внутрішньої циркуляції працюють насоси. Тому коли немає електропостачання то:

  • не можуть працювати котельні,
  • будинки, які матимуть тепло на вході в будинок не зможуть його роздати.

Тому, якщо є насоси роздачі тепла в будинку - треба подбати про генератори чи батарейні блоки, щоб їх заживити і потім роздати тепло, яке заходить в будинок, на верхні поверхи.

- Чи можна подати тепло без електрики, хоча б частково?

- Частково можна в низьких будинках. Потужностей насосів, які є на котельних, має вистачати для прокачки теплоносія повністю по контуру мікрорайону. Але в висотних будинках це неможливо зробити.

- У яких районах Києва електромережі найбільш уразливі та чому?

- Від району це не залежить. У всіх районах - куди прилетіло там і проблемі. Мережі були всі в нормальному стані і нормально обслужені.

- Чому проблеми зі світлом та опаленням частіше виникають на лівому березі Києва? Чи це пов'язано з особливостями мереж, або розташуванням енергооб'єктів?

- Туди просто частіше прилітає. Там декілька ТЕЦ, які саме і обслуговують лівий берег.

- Чи є відмінності у резервних потужностях між лівим та правим берегом?

- Мені здається, що на правому березі додаткових потужностей у вигляді малих котелен трохи більше. Тобто, якщо лівий берег живиться від великих об’єктів, то на правому трошки більше малих котелен районного характеру і вони можуть генерувати тепло замість ТЕЦ.

- Чи стане ситуація з енерго- та теплопостачанням помітно кращою, коли морози спадуть?

- Теоретично стане. І якщо у нас припиняться від’ємні температури такі як є, то зникне загроза розмерзання системи - це дуже важливо. Бо у нас є загроза замерзання води в трубах і “рознесення” труб через це. Тобто зникне загроза руйнування системи.

Разом з цим споживання тепла, електроенергії буде менше. Навіть при наявності тої самої потужності можна буде заживити більше будинків.

- Скільки знадобиться часу, щоб стабілізувати систему після сильних холодів?

- Щоб відповісти на це питання - треба знати більш детально, що саме і як пошкоджено. Ця інформація закрита.

- Які дії мешканців можуть зашкодити системі опалення (самовільне зливання води, обігрівачі тощо)?

- Зашкодити системі опалення не можна, якщо туди не лазити. Зараз більша загроза не з боку мешканців, а з боку керуючих компаній, які обслуговують будинки. Вони просто неспроможні в такий короткий період обслужити так багато будинків, де виникають проблеми. У них інженерів робітників не так багато. Вони просто не встигають, скажімо так, добігти до всіх злити воду, продути систему.

- За якими ознаками мешканцям варто терміново звертатися до аварійних служб?

- Я би сказав, що сигналізувати треба, якщо температура на вводі води в будинок близько нуля. Це єдине, на що я б зараз звернув увагу. Все решта - за цим слідкують і все знають відповідні служби. Але ж температуру труби треба мати чим виміряти у людей таких приборів нема.

Теоретично на вході води в будинок може бути градусник, але я не впевнений, що він працює так, як треба.

Нагадаємо, у Києві вже кілька днів проблеми з енергопостачанням. Ворог здійснив серію обстрілів, зокрема й по критичним об'єктам столиці. Ворог обрав для ударів період, коли вдарили сильні морози. Соні будинків у Києві без тепла.

Сьогодні у Києві продовжують діяти аварійні відключення, без графіків. За прогнозом енергетиків, світло у Києві може бути до 3 годин, а відключення може тривати 10.

Читайте РБК-Україна в Google News
Киев Опалювальный сезон Війна в Україні
Новини
Шмигаля призначили першим віцепрем'єром та міністром енергетики
Шмигаля призначили першим віцепрем'єром та міністром енергетики
Аналітика
Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році